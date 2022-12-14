Декабрь, 14 в 13:12

Верховная Рада выполнила все рекомендации Европейской комиссии, которые находятся в зоне ответственности парламента и необходимы для начала переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Можно с уверенностью сказать, что Верховная Рада Украины выполнила свою часть работы и приняла необходимые системные законопроекты для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, — сказал он.

Глава ВР также напомнил все законы и необходимые решения, принятые парламентом за последние почти шесть месяцев после получения статуса кандидата на членство в ЕС.

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В частности, речь идет о законах:

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе

О медиа

О национальных меньшинствах

О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка информации, необходимой для проведения финансового мониторинга

О ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма

О внесении изменений в Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, законодательство адаптировано к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843.

Также Верховная Рада избрала по своей квоте членами Высшего совета правосудия двух кандидатов.

23 июня Украине предоставили статус кандидата на членство в ЕС.