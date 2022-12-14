Членство Украины в ЕС. Рада выполнила все рекомендации Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении — Стефанчук
Верховная Рада выполнила все рекомендации Европейской комиссии, которые находятся в зоне ответственности парламента и необходимы для начала переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Можно с уверенностью сказать, что Верховная Рада Украины выполнила свою часть работы и приняла необходимые системные законопроекты для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, — сказал он.
Глава ВР также напомнил все законы и необходимые решения, принятые парламентом за последние почти шесть месяцев после получения статуса кандидата на членство в ЕС.
В частности, речь идет о законах:
- О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе
- О медиа
- О национальных меньшинствах
- О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка информации, необходимой для проведения финансового мониторинга
- О ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма
- О внесении изменений в Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Кроме того, законодательство адаптировано к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843.
Также Верховная Рада избрала по своей квоте членами Высшего совета правосудия двух кандидатов.
23 июня Украине предоставили статус кандидата на членство в ЕС.