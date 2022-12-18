Это не зависит от действий Украины: Зеленский о способности Путина применить ядерное оружие

Декабрь, 18 в 13:14

Применение ядерного оружия в наше время – это слабость и неадекватность, поэтому если Путин в какой-то момент пойдет на такой шаг, это не будет зависеть от действий Украины, даже в случае освобождения Крыма.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

– Я просто хочу сказать, если Путин решит применять в какой-то момент ядерное оружие – это не зависит от того, хочет ли Зеленский забрать назад наш Крым, хочет ли общество поехать к себе на море. Здесь вопрос не в том. Это не связано с нашими шагами. Путин, если он хочет применить ядерное оружие, он применит его, — подчеркнул глава государства.

По его словам, президенту РФ, который всем, в том числе и Эммануэлю Макрону, обещал, что полномасштабного вторжения в Украину не будет, нельзя верить, потому что российский диктатор действует только так, как выгодно ему.

Сейчас смотрят

Поэтому, по его мнению, возможность применения Россией любого оружия зависит от мощности объединения Украины с Европой, США и всем миром.