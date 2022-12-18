Это не зависит от действий Украины: Зеленский о способности Путина применить ядерное оружие
Применение ядерного оружия в наше время – это слабость и неадекватность, поэтому если Путин в какой-то момент пойдет на такой шаг, это не будет зависеть от действий Украины, даже в случае освобождения Крыма.
Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.
– Я просто хочу сказать, если Путин решит применять в какой-то момент ядерное оружие – это не зависит от того, хочет ли Зеленский забрать назад наш Крым, хочет ли общество поехать к себе на море. Здесь вопрос не в том. Это не связано с нашими шагами. Путин, если он хочет применить ядерное оружие, он применит его, — подчеркнул глава государства.
По его словам, президенту РФ, который всем, в том числе и Эммануэлю Макрону, обещал, что полномасштабного вторжения в Украину не будет, нельзя верить, потому что российский диктатор действует только так, как выгодно ему.
Поэтому, по его мнению, возможность применения Россией любого оружия зависит от мощности объединения Украины с Европой, США и всем миром.
— Когда он будет видеть эту мощь, ничего не будет использовать, несмотря на то, какое направление выберет Украина. А если мир ослабит позиции поддержки Украины, он будет использовать любое оружие. Поверьте мне! – подытожил Зеленский.