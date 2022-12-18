Це не залежить від дій України: Зеленський про здатність Путіна застосувати ядерну зброю

Грудень, 18 в 13:14

Застосування ядерної зброї в наш час – це слабкість та неадекватність, тому якщо Путін в якийсь момент піде на такий крок, це не залежатиме від дій України, навіть у разі звільнення Криму.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський України в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

– Я просто хочу сказати, якщо Путін вирішить застосовувати в якийсь момент ядерну зброю – це не залежить від того, чи хоче Зеленський забрати назад наш Крим, чи хоче суспільство поїхати до себе на море. Тут питання не в тому. Це не пов`язано з нашими кроками. Путін, якщо він хоче застосувати ядерну зброю, він її застосує, – наголосив глава держави.

За його словами, президенту РФ, який усім, зокрема й Еммануелю Макрону, обіцяв, що повномасштабного вторгнення в Україну не буде, не можна вірити, бо російський диктатор діє лише так, як вигідно йому.

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Тому, на його думку, можливість використання Росією будь-якої зброї залежить від міцності об`єднання України з Європою, США та усім світом.