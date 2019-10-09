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Факти / Україна

Екс-нардепа Жеваго оголосили в розшук

Екс-нардепа та колишнього власника банку Фінанси і кредит Костянтина Жеваго оголосили в розшук.

Екс-нардепа Жеваго оголосили в розшук

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук екс-нардепа, олігарха Костянтина Жеваго.

Директор ДБР Роман Труба розповів, що вживаються заходи для оголошення Жеваго в міждержавний розшук, а також для обрання йому заочного запобіжного заходу у вигляді арешту.

Читайте: ДБР порушило справу проти митників через вивезення за кордон €650 тис.

До слова, у реєстрі осіб, які переховуються від органів влади, Костянтина Жеваго зараз немає.

Раніше Факти ICTV писали, что слідчі Державного бюро розслідувань оголосили підозру народному депутату V-VIII скликань Сергію Пашинському у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Фото: УНІАН

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