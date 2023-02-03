План “великого наступу” Путіна приречений на провал, як і попередні – Подоляк
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що план російського диктатора Володимира Путіна так званого великого наступу у лютому приречений на провал, як і попередні.
Свої міркування він виклав у своєму Twitter.
– Непомітно розпочався останній місяць зими. За планом Путіна Україна мала бути без опалення й електрики, а українці – вимагати від уряду капітуляції. План провалився, як і попередні. Не вдасться і план “великого наступу”, – написав Подоляк.
Натомість, за його словами, буде план України – з деокупацією усіх територій, виплатою репарацій та трибуналом для російських військових злочинців.
Тим часом непомітно розпочався останній місяць зими. За планом Путіна Україна мала бути без опалення й електрики, а українці – вимагати від уряду капітуляції. План провалився, як і попередні. Не вдасться і план «великого наступу». А буде ???????? план: деокупація, репарації, трибунал.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 3, 2023
Раніше в українській військовій розвідці заявили, що Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей.
Втім, в Інституті вивчення війни вважають, що імовірний великий російський наступ може передчасно завершитися під час сезону дощів у квітні, якщо не раніше, перш ніж росіяни встигнуть досягти якихось значних операційних успіхів.