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Факти / Україна / Політика

План “великого наступу” Путіна приречений на провал, як і попередні – Подоляк

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що план російського диктатора Володимира Путіна так званого великого наступу у лютому приречений на провал, як і попередні.

Свої міркування він виклав у своєму Twitter.

– Непомітно розпочався останній місяць зими. За планом Путіна Україна мала бути без опалення й електрики, а українці – вимагати від уряду капітуляції. План провалився, як і попередні. Не вдасться і план “великого наступу”, – написав Подоляк.

Натомість, за його словами, буде план України – з деокупацією усіх територій, виплатою репарацій та трибуналом для російських військових злочинців.

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Раніше в українській військовій розвідці заявили, що Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей.

Втім, в Інституті вивчення війни вважають, що імовірний великий російський наступ може передчасно завершитися під час сезону дощів у квітні, якщо не раніше, перш ніж росіяни встигнуть досягти якихось значних операційних успіхів.

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