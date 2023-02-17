Нидерланды совместно с Германией и Данией предоставят Украине около 100 танков Leopard

Февраль, 17 в 17:52

Нидерланды вместе с партнерами из Германии и Дании готовятся передать Украине около 100 танков Leopard.

Об этом 17 февраля, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Это действительно мощная поддержка для Украины, – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что общий приоритет Украины и ее партнеров — максимально ускорить поставки этой помощи ВСУ.

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Напомним, украинские военнослужащие в Германии проходят обучение по использованию американских зенитно-ракетных систем MIM-104 Patriot.