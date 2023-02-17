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Факти / Україна / Політика

Нідерланди спільно з Німеччиною та Данією нададуть Україні близько 100 танків Leopard

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Зеленський Рютте
Фото: Офіс президента

Нідерланди разом з партнерами з Німеччини та Данії готуються передати Україні близько 100 танків Leopard.

Про це 17 лютого, під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві, заявив президент України Володимир Зеленський.

– Це дійсно потужна підтримка для України, – сказав він.

Зеленський наголосив, що спільний пріоритет України та її партнерів – максимально прискорити постачання цієї допомоги ЗСУ.

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Президент подякував Нідерландам за нещодавно ухвалене рішення передати Україні ЗРК Patriot.

Нагадаємо, українські військовослужбовці у Німеччині проходять навчання з використання американських зенітно-ракетних систем MIM-104 Patriot.

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