Февраль, 17 в 15:52

Сегодня, 17 февраля, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте говорили в Киеве о военной помощи Украине. В то же время поставка боевых самолетов, по их словам, нуждается в дальнейшей проработке.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

– Вопрос самолетов сложнее, чем танковая коалиция. Мы будем точно работать над этой коалицией. Мы начали разговор о тренировках. Это вопрос ко всему миру, потому что это зависит не от одной страны. Это вопрос многих составляющих. Украина настойчива в вещах, которые защищают наши ценности. Будем верить, что в этом направлении у нас будет результат, — сказал Зеленский.

Рютте также выразил надежду, что этот вопрос удастся решить так же, как удалось с танками.

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— Будем считать, что будут поставки и тренировки, но я не готов сейчас говорить на эту тему. То, что Нидерланды склоняются, чтобы поставить эти самолеты – да. Но дальше я бы об этом не говорил, потому что это может не помочь достичь решения, — отметил он.

17 февраля в Киев с рабочим визитом прибыл премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.