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Факти / Україна

По шість днів на тиждень: оприлюднено фото навчань військових ЗСУ на Patriot

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Навчання ЗСУ на Patriot
Фото: Міноборони

Українські військовослужбовці швидко опановують американські зенітно-ракетні системи MIM-104 Patriot. Навчання проходять шість днів на тиждень.

Про це поінформували в Міністерстві оборони України.

Відомство оприлюднило фото тренувань українських захисників на Patriot.

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– Зенітники Повітряних сил Збройних сил України швидко опановують ЗРК Patriot. Навчаються інтенсивно, лише з одним вихідним на тиждень, щоб якомога швидше повернутися в Україну… і не з порожніми руками, – зазначають в міністерстві.

Навчання ЗСУ на Patriot
Навчання ЗСУ на Patriot
Навчання ЗСУ на Patriot
Навчання ЗСУ на Patriot
По шість днів на тиждень: оприлюднено фото навчань військових ЗСУ на Patriot / 5 фотографий

Тренування проходять на території Німеччини з 31 січня. Воїни навчаються керувати системами ППО Patriot, заряджати їх ракетами, ознайомлюються з особливостями їх технічного обслуговування та ремонту.

У відомстві уточнили, що представники Бундесверу (Збройних сил ФРН) вважають українських воїнів високо вмотивованими. Більшість військовослужбовців ЗСУ уже мають досвід участі в бойових діях.

Україна отримає системи Patriot, щойно закінчиться підготовка військових.

У січні міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що підготовка українських військових для роботи із комплексами Patriot триватиме протягом 10 тижнів.

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Джерело: Бундесвер

Фото: Бундесвер

Джерело: Міноборони
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