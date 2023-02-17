По шість днів на тиждень: оприлюднено фото навчань військових ЗСУ на Patriot
Українські військовослужбовці швидко опановують американські зенітно-ракетні системи MIM-104 Patriot. Навчання проходять шість днів на тиждень.
Про це поінформували в Міністерстві оборони України.
Відомство оприлюднило фото тренувань українських захисників на Patriot.
– Зенітники Повітряних сил Збройних сил України швидко опановують ЗРК Patriot. Навчаються інтенсивно, лише з одним вихідним на тиждень, щоб якомога швидше повернутися в Україну… і не з порожніми руками, – зазначають в міністерстві.
Тренування проходять на території Німеччини з 31 січня. Воїни навчаються керувати системами ППО Patriot, заряджати їх ракетами, ознайомлюються з особливостями їх технічного обслуговування та ремонту.
У відомстві уточнили, що представники Бундесверу (Збройних сил ФРН) вважають українських воїнів високо вмотивованими. Більшість військовослужбовців ЗСУ уже мають досвід участі в бойових діях.
Україна отримає системи Patriot, щойно закінчиться підготовка військових.
У січні міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що підготовка українських військових для роботи із комплексами Patriot триватиме протягом 10 тижнів.
Джерело: Бундесвер
Фото: Бундесвер