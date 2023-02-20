Февраль, 20 в 21:31

Визит президента США Джо Байдена в Киев посылает Кремлю четкий сигнал, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину до победы в полномасштабной войне.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что Соединенные Штаты не просто сегодня верят, а уверены, что Украина победит. И президент США Джо Байден сегодня заявил о том, что у Украины будет все необходимое для победы и освобождения своих территорий.

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Ермак подчеркнул, что визит Байдена – сигнал для Кремля, “что США будут с Украиной до самой нашей победы”, а у России “нет шансов победить” в этой войне.

– Что сегодня Америка является лидером свободного мира по поддержке Украины и с точки зрения оружия, и с точки зрения санкционной политики. И что сегодня и на будущее Украина является союзником, партнером, другом Америки… Этот визит является еще одним шагом, свидетельствующим о том, что мы друзья и партнеры не только сегодня, но и до победы, и после победы: по реконструкции, восстановлению нашей страны, – рассказал руководитель ОПУ.

По словам Ермака, визит Байдена в Киев “ускоряет многие процессы”, и важнейшим из них является предоставление необходимого оружия для Вооруженных сил Украины.

Он добавил, что “украинская победа станет общей победой с Соединенными Штатами”.

Ермак также сообщил, что визит Байдена готовился довольно долго и в режиме большой конфиденциальности.

– Готовился визит довольно долго… Но точно известно о том, что он состоится, стало в прошлую пятницу, когда мы разговаривали с Джейком Салливаном (советником Байдена по вопросам нацбезопасности, – Ред.)… Работали команды. Визит готовился в режиме большой конфиденциальности в связи с вопросами безопасности, поэтому мало кто об этом знал. Но те, кто знали, провели очень профессиональную работу, – рассказал Ермак.

Он напомнил, что Джейк Салливан был одним из тех, кто принимал участие в организации визита Владимира Зеленского в США в декабре 2022 года.

Как известно, по итогам визита Джо Байдена в Киев Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета помощи для Украины общим объемом в $460 млн.