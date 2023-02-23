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Факты / Україна

ГА ООН возобновила спецсессию по войне в Украине: Зеленский призвал государства поддержать резолюцию

Илья Нежигай, редактор ленты
ООН
Фото: Getty Images

Украина призвала страны, входящие в Генеральную Ассамблею ООН, поддержать резолюцию касательно годовщины полномасштабного вторжения России.

Об этом написал президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

— Чрезвычайная специальная сессия ГА ООН возобновила работу и рассмотрит вопросы всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии с принципами Устава о суверенном равенстве и территориальной целостности. Мы призываем каждое ответственное государство поддержать завтра резолюцию, — написал он.

Напомним, в ночь на четверг, 23 февраля, в Генассамблее ООН происходит заседание 11-й чрезвычайной специальной сессии, по итогам которой состоится голосование касательно резолюции по годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Накануне голосования глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия ведет кулуарную работу с представителями государств, пытаясь их отговорить голосовать за резолюцию.

Ранее в МИД говорили, что президент Владимир Зеленский хотел лично выступить на заседании ГА ООН накануне первой годовщины вторжения РФ, однако решение о визите главы государства так и не приняли.

Смотреть онлайн-трансляцию заседания ГА ООН в нескольких языках перевода можно по этой ссылке.

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