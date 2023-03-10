Мы не имеем к этому никакого отношения: Зеленский о подрыве Северного потока-2

Март, 10 в 17:31

К распространению слухов о причастности Украины к подрыву ветки газопровода Северный поток-2 могут быть причастны те, кто не заинтересован во введении санкций против России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве.

– Мы не имеем к этому никакого отношения. Украинцы точно этого не делали, — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, кому может быть выгодно распространение дезинформации, президент отметил, что очень опасно, когда некоторые независимые медиа, к которым он всегда относился с уважением, делают такие шаги.

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– Считаю, что это неправильно, это играет на руку Российской Федерации или бизнес-группам, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились мощные санкции, потому что страдает их бизнес, — отметил Зеленский.

Напомним, в сентябре прошлого года, Дания и Швеция зафиксировали сразу три повреждения на магистралях российских газопроводов Северный поток и Северный поток-2 (Nord Stream), проложенных по дну Балтийского моря из РФ в Германию. По словам шведских сейсмологов, на месте аварий было зафиксировано два взрыва.

Впоследствии в минобороны Британии предположили, что Россия могла осуществить диверсию на газопроводах Северный поток с помощью взрывного устройства.

А несколько дней назад в западных медиа появились публикации о том, что к взрывам могла быть причастна некая “проукраинская группировка”.

Тогда советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что подрывы подводных газопроводов Северный поток, по которым в Европу шел российский газ, не выгодны Украине.