Росія могла підірвати газопроводи Північний потік за допомогою безпілотника – The Times

Вересень, 28 в 19:10

Росія могла здійснити диверсію на газопроводах Північний потік за допомогою вибухового пристрою.

Про це пише The Times з посиланням на джерело у Міністерстві оборони Великої Британії.

У виданні повідомляють, що передбачувана російська диверсія “ймовірно була навмисною і запланованою”, а вибуховий пристрій скинули в море за кілька тижнів до підриву. Джерело The Times вважає, що найімовірніший сценарій — Росія непомітно доставила автономний підводний апарат із вантажем у певні місця на трубопроводах.

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– Підводний апарат могли запустити з невеликого судна, наприклад, рибальського, кілька місяців тому, після чого вибухові пристрої скинули поряд із трубопроводом, – пише видання з посиланням на джерела.

Пристрій могли активувати джерелом шуму на певній частоті, який скинули у воду в потрібний момент.

Нагадаємо, що Данія та Швеція зафіксували одразу три пошкодження на магістралях російських газопроводів Північний потік та Північний потік-2 (Nord Stream), прокладених дном Балтійського моря з РФ до Німеччини. А незадовго до аварії сейсмологи поблизу зафіксували два вибухи.