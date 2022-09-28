Поблизу газопроводів Nord Stream пролунали два вибухи незадовго до аварії – сейсмологи
Данія та Швеція зафіксували одразу три пошкодження на магістралях російських газопроводів Північний потік та Північний потік-2 (Nord Stream), прокладених дном Балтійського моря з РФ до Німеччини. За словами шведських сейсмологів, на місці аварій було зафіксовано два вибухи.
Як інформує шведська телекомпанія SVT, вимірювальні станції в Швеції та Данії зафіксували в понеділок сильні підводні вибухи в тому ж районі, де згодом було виявлено витік газу на російських газопроводах.
За даними Шведської національної сейсмічної мережі (SNSN), було зафіксовано два явні вибухи поруч із трубопроводами: перший – о 02:03 в ніч на понеділок, 26 вересня, а другий – о 19:04 понеділка.
Один із вибухів мав магнітуду 2,3 і був зареєстрований на вимірювальних станціях по всій Швеції.
– Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Без сумніву, це були вибухи, – зазначив Бйорн Лунд, викладач сейсмології та директор Шведської національної сейсмічної мережі, яка займається вимірюванням сили землетрусів та вибухів.
Повідомлення про витік газу надійшло від морської адміністрації вже після вибухів – о 13:52 та о 20:41 у понеділок. Тоді кораблі виявили бульбашки на поверхні моря.
Журналісти SVT отримали координати вибухів, і це той же район, де були зареєстровані витоки газу.
За словами Лунда, інформація про вибухи вже передана Збройним силам Швеції.
Billeder fra F-16 af gaslækage i Østersøen. https://t.co/OgCDfcvTjG pic.twitter.com/D5wsoXvuda
— Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022
Наразі причини аварії на газопроводах невідомі. Влада Німеччини та Данії намагається розібратися в інциденті. За даними ЗМІ, не виключається версія спланованої диверсії.
Як інформує Шведське радіо, поліція країни розпочала розслідування у зв’язку з витоком газу. Правоохоронці Швеції кваліфікують інцидент як “великий саботаж” та співпрацюють із іншими органами.
Напередодні на двох нитках газопроводу Північний потік-1 зафіксували падіння тиску. Там були виявлені два витоки.
Падіння тиску та витік газу виявили й на трубопроводі Північний потік-2, який так і не був запущений. Розгерметизація труби сталася у виключній економічній зоні Данії.
Збройні сили Данії публікували фото та відео з місця аварії, що сталася біля острова Борнхольм. За попередніми даними, ширина кола сягає кілька сотень метрів.
Джерело: SVT, Шведське радіо