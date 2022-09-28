Вересень, 27 в 21:09

Данія та Швеція зафіксували одразу три пошкодження на магістралях російських газопроводів Північний потік та Північний потік-2 (Nord Stream), прокладених дном Балтійського моря з РФ до Німеччини. За словами шведських сейсмологів, на місці аварій було зафіксовано два вибухи.

Як інформує шведська телекомпанія SVT, вимірювальні станції в Швеції та Данії зафіксували в понеділок сильні підводні вибухи в тому ж районі, де згодом було виявлено витік газу на російських газопроводах.

За даними Шведської національної сейсмічної мережі (SNSN), було зафіксовано два явні вибухи поруч із трубопроводами: перший – о 02:03 в ніч на понеділок, 26 вересня, а другий – о 19:04 понеділка.

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Один із вибухів мав магнітуду 2,3 і був зареєстрований на вимірювальних станціях по всій Швеції.

– Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Без сумніву, це були вибухи, – зазначив Бйорн Лунд, викладач сейсмології та директор Шведської національної сейсмічної мережі, яка займається вимірюванням сили землетрусів та вибухів.

Повідомлення про витік газу надійшло від морської адміністрації вже після вибухів – о 13:52 та о 20:41 у понеділок. Тоді кораблі виявили бульбашки на поверхні моря.

Журналісти SVT отримали координати вибухів, і це той же район, де були зареєстровані витоки газу.

За словами Лунда, інформація про вибухи вже передана Збройним силам Швеції.

Наразі причини аварії на газопроводах невідомі. Влада Німеччини та Данії намагається розібратися в інциденті. За даними ЗМІ, не виключається версія спланованої диверсії.

Як інформує Шведське радіо, поліція країни розпочала розслідування у зв’язку з витоком газу. Правоохоронці Швеції кваліфікують інцидент як “великий саботаж” та співпрацюють із іншими органами.

Напередодні на двох нитках газопроводу Північний потік-1 зафіксували падіння тиску. Там були виявлені два витоки.

Падіння тиску та витік газу виявили й на трубопроводі Північний потік-2, який так і не був запущений. Розгерметизація труби сталася у виключній економічній зоні Данії.

Збройні сили Данії публікували фото та відео з місця аварії, що сталася біля острова Борнхольм. За попередніми даними, ширина кола сягає кілька сотень метрів.

Джерело: SVT, Шведське радіо