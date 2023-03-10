Ми не маємо до цього жодного стосунку: Зеленський про підрив Північного потоку-2

Березень, 10 в 17:31

До поширення чуток про причетність України до підриву гілки газопроводу Північний потік-2 можуть бути причетні ті, хто не зацікавлений у введенні санкцій проти Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції із прем’єр-міністркою Фінляндії Санною Марін у Києві.

– Ми не маємо до цього жодного стосунку. Українці точно цього не робили, – сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, кому може бути вигідне поширення дезінформації, президент зазначив, що дуже небезпечно, коли деякі незалежні медіа, до яких він завжди ставився з повагою, роблять такі кроки.

Зараз дивляться

– Вважаю, що це неправильно, це грає на руку Російській Федерації або бізнес-групам, які зацікавлені в тому, щоб не запроваджувалися потужні санкції, тому що страждає їхній бізнес, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у вересні минулого року, Данія та Швеція зафіксували одразу три пошкодження на магістралях російських газопроводів Північний потік та Північний потік-2 (Nord Stream), прокладених дном Балтійського моря з РФ до Німеччини. За словами шведських сейсмологів, на місці аварій було зафіксовано два вибухи.

Згодом у міноборони Британії припустили, що Росія могла здійснити диверсію на газопроводах Північний потік за допомогою вибухового пристрою.

А кілька днів тому у західних медіа з’явилися публікації про те, що до вибухів могло бути причетне якесь “проукраїнське угруповання”.

Тоді радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що підриви підводних газопроводів Північний потік, яким до Європи йшов російський газ, не вигідні Україні.