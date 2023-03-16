Украина и ЕС договорились продлить транспортный безвиз еще на год — Мининфраструктуры

Март, 16 в 17:41

Украина и Евросоюз договорились продлить срок действия соглашения транспортного безвиза для грузовых перевозок еще на один год – до 30 июня 2024 года.

Об этом сообщают в Министерстве инфраструктуры Украины.

– Документ, который был подписан в июне 2022 года, отменил необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, – говорится в сообщении.

Соглашение также упростило процедуру признания водительских документов. Украина и ЕС освободили владельцев удостоверений водителей, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

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После подписания соглашения количество перевозчиков, которые пересекали границу в направлении ЕС, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 53%, а количество пересечений – на 43%.

– За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%. И это далеко не предел нашего роста, – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В министерстве отметили, что соглашение также упростило процедуру признания водительских документов. Украина и ЕС освободили владельцев удостоверений водителей, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

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Фото: Мининфраструктуры