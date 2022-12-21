Мининфраструктуры предложило экспертам приобщиться к внедрению реформы градостроительства

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры предложило экспертной общественности присоединиться к реформе градостроительства, которую недавно приняла Верховная Рада (№5655).

Об этом сообщило министерство в Facebook .

Как говорится в сообщении, для разработки механизмов конструктивного диалога и последующей координации внедрения реформы министерство инициировало встречу с экспертными общественными организациями.

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— Представители общественности подчеркнули, что процедура обсуждения законопроекта, градостроительной реформы и любых других инициатив должна строиться на принципах инклюзивности, открытости, взаимного уважения, доверия и конструктивности. Каким бы ни был сценарий развития событий по законопроекту — необходимо уже сейчас создать новые подходы к сотрудничеству и заложить фундамент доверия для любых будущих дискуссий по восстановлению Украины, — подчеркнули в министерстве.

Министерство также предложило инициировать создание профессиональной платформы для публичного обсуждения реформы градостроительства на экспертных началах с привлечением специалистов и независимого фасилитатора.

— Такая открытая экспертная платформа может стать основой для обсуждения не только градостроительной реформы, но и других законодательных инициатив, — убеждены в министерстве.

Кроме того, во время встречи были обсуждены основные этапы реформы, в частности, процесс имплементации законопроекта и позиции стейкхолдеров во внедрении реформы, создания и порядка работы Градостроительной палаты как совещательного органа министерства.

Общественные организации проинформировали, что имеют ряд замечаний к законопроекту №5655, которые, по их мнению, создают риски нарушений и злоупотреблений.

— Закон вызвал немало дискуссий, что еще раз подчеркивает его насущность и значение для всего общества. Совместно у нас сейчас есть все рычаги для того, чтобы воплотить реформу градостроительства, с учетом всех антикоррупционных предохранителей. В противном случае — мы оставляем существующий беспорядок и отбрасываем страну на 10-летие назад, — прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Фото: Министерство инфраструктуры