В Украине планируют улучшить мобилизацию. Комитет Рады работает над поправками — Вениславский

Март, 29 в 14:08

Мобилизация в Украине будет усовершенствована. Сейчас профильный комитет Верховной Рады работает над поправками к закону.

Об этом рассказал представитель президента в парламенте Федор Вениславский в комментарии Укринформу.

По его словам, во время одного из заседаний в Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны с участием всех руководителей высшего уровня обговаривались мобилизационные мероприятия.

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В частности, речь идет о случаях, когда военного после призыва сразу отправляли в зону боевых действий.

— Выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности, — отметил Вениславский.

Он рассказал, что комитет также разрабатывает законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, которые сейчас вынужденно проживают не по месту постоянной регистрации.

Недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что тема мобилизации остается актуальной до победы Украины.