Мобилизация остается актуальной до победы Украины: Маляр о потребностях на фронте

Март, 27 в 19:28

Благодаря мобилизации и высокой мотивации украинцы смогли сохранить государство после полномасштабного вторжения РФ. Теперь нужно довести дело до конца и полностью освободить временно оккупированные территории Украины.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, тема мобилизации — это не новость, и она остается актуальной вплоть до самой победы Украины.

— Из всех прогнозов этой войны точный только один — мы в ней победим. Тема мобилизации. Тоже никакая не новость и актуальна вплоть до самой победы. И воспринимать ее следует именно так. Объективно мобилизация продолжается с 24 февраля во исполнение указа президента. Благодаря мобилизации и высокой мотивации нашего народа мы уже сохранили государство весной 2022 года и теперь доведем дело до конца и освободим наши земли. Если вы видите заголовки о мобилизации — это обыденная реальность войны, а не новость, — считает Маляр.

Она отметила, что для спокойного восприятия реалий надо знать, что никаких волн мобилизации нет — все идет в плановом порядке. Маляр уверяет, что потребности в мобилизации зависят от развития ситуации на фронте.