В Україні планують покращити мобілізацію. Комітет Ради працює над поправками – Веніславський

Березень, 29 в 14:08

Процедура мобілізації в Україні буде вдосконалена. Наразі профільний комітет Верховної Ради працює над поправками до закону.

Про це розповів представник президента в парламенті Федір Веніславський в коментарі Укрінформу.

За його словами, під час одного з засідань в Комітеті з питань нацбезпеки і оборони за участю всіх керівників вищого рівня порушувалися питання мобілізаційних заходів й випадків.

Зараз дивляться

Зокрема, йдеться про випадки, коли військового після призову відразу відправляли в зону бойових дій.

— З’ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності, – зауважив Веніславський.

Він розповів, що комітет також розробляє законодавчі зміни, які сприятимуть врегулюванню питання видачі повісток військовозобов’язаним внутрішньо переміщеним особам, які наразі вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.

Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що тема мобілізації залишається актуальною до перемоги України.