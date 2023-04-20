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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна очікує ухвалення на саміті НАТО пакета гарантій безпеки – Зеленський

Україна очікує ухвалення на саміті НАТО пакета гарантій безпеки – Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський очікує ухвалення на саміті НАТО пакета гарантій безпеки для нашої країни.

За його словами, Україні необхідний ширший формат відносин із НАТО.

Президент України зазначив, що він би хотів, щоб на саміті у Вільнюсі затвердили такий пакет гарантій. А Україна зі свого боку все підготує для цього.

– Ми хочемо зрозуміти, коли Україна буде в НАТО. Ми хочемо гарантій безпеки на цьому шляху. При цьому ми не готуємо альтернативу членству і не розглядаємо це як компроміс, – сказав глава держави після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зеленський хоче бачити конкретні кроки від НАТО, щоб розуміти, чого чекати в майбутньому.

Своєю чергою, генсек Єнс Столтенберг запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті НАТО.

– Я вдячний за запрошення відвідати Вільнюс, але важливо, щоб Україна отримала відповідне запрошення. Неможливо уявити безпеку євроатлантичного простору без України, – наголосив президент.

Джерело: Інтерфакс-Україна
Єнс Столтенберг, Володимир Зеленський, НАТО, Україна
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