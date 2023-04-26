Президент Украины Владимир Зеленский назначил Павла Рябикина на должность посла Украины в Китайской Народной Республике.

Об этом говорится в указе главы государства №239/2023 от 26 апреля 2023 года.

— Назначить Рябикина Павла Борисовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике.

Павел Рябикин — бывший народный депутат трех созывов (дважды беспартийный, один раз от УДАРа), гендиректор аэропорта Борисполь (в 2017-2020 гг.), глава Государственной таможенной службы (в 2020-2021 гг.) и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности (в 2021-2023 гг.).

Рябикин уже находился в должности украинского посла (2009-2010 гг.) в течение почти года в Королевстве Дания.

Предыдущий посол Украины в КНР Сергей Камышев скончался 14 февраля 2021 года.

Назначение украинского посла в Китае произошло после первых с начала полномасштабной войны переговоров между Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином.

В свою очередь в МИД Китая сообщили, что Пекин отправит специального представителя правительства по вопросам Евразии в Украину для углубленного общения со всеми сторонами по политическому урегулированию “кризиса” в Украине.

Источник : Офис президента

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