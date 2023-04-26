Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Рябікіна на посаду посла України у Китайській Народній Республіці.

Про це йдеться в указі глави держави №239/2023 від 26 квітня 2023 року.

– Призначити Рябікіна Павла Борисовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці.

Павло Рябікін – колишній народний депутат трьох скликань (двічі безпартійний, один раз від УДАРу), гендиректор аеропорту Бориспіль (у 2017-2020 рр.), голова Державної митної служби (у 2020-2021 рр.) та міністр із питань стратегічних галузей промисловості (у 2021-2023 рр.).

Рябікін вже перебував на посаді українського посла (2009-2010 рр.) впродовж майже року у Королівстві Данія.

Попередній посол України у КНР Сергій Камишев помер 14 лютого 2021 року.

Призначення українського посла у Китаї відбулося після перших від початку повномасштабної війни переговорів між Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Зі свого боку в МЗС Китаю повідомили, що Пекін відправить спеціального представника уряду з питань Євразії в Україну для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання “кризи” в Україні.

Джерело : Офіс президента

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