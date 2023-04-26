Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщил президент Украины в соцсети Twitter.

По его словам, между ним и китайским лидером состоялся долгий и содержательный телефонный разговор.

— Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений, — написал президент.

I had a long and meaningful phone call with President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine’s ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

Помощница министра иностранных дел КНР сообщила, что разговор Си с Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны.

President Xi Jinping just spoke to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy on the phone. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 26, 2023

Посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев умер 14 февраля 2022 года. После этого Киев еще не назначал нового посла в Пекине.

В конце марта сообщалось, что в Китае не исключают возможности встречи или телефонного разговора между Зеленским и Си.

Владимир Зеленский также приглашал Си Цзиньпина посетить Украину, поскольку они не контактировали с начала полномасштабного вторжения РФ.

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