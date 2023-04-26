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Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Длинный и содержательный разговор: Зеленский поговорил с Си Цзиньпином

Длинный и содержательный разговор: Зеленский поговорил с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщил президент Украины в соцсети Twitter.

По его словам, между ним и китайским лидером состоялся долгий и содержательный телефонный разговор.

— Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений, — написал президент.

Помощница министра иностранных дел КНР сообщила, что разговор Си с Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны.

Посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев умер 14 февраля 2022 года. После этого Киев еще не назначал нового посла в Пекине.

В конце марта сообщалось, что в Китае не исключают возможности встречи или телефонного разговора между Зеленским и Си.

Владимир Зеленский также приглашал Си Цзиньпина посетить Украину, поскольку они не контактировали с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Китай, Сі Цзіньпін, Україна
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