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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Для обсуждения политического урегулирования войны: КНР направит в Украину спецпредставителя

Китай
Фото: Depositphotos

В Китае раскрыли некоторые детали телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином.

В частности, известно, что Пекин решил направить спецпредставителя в Украину для урегулирования “кризиса”. Об этом заявила помощница министра иностранных дел Китая Хуа Чунинг.

— Китай направит специального представителя правительства КНР по делам Евразии в Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами по политическому урегулированию “кризиса” в Украине, — заявила она.

Она также заявила, что Китай “не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более не будет использовать ситуацию для собственной выгоды”.

— Китай последователен и четкий в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной. Обе стороны должны продолжать традиции взаимного уважения и искренности и продвигать вперед китайско-украинское стратегическое партнерство, — написала Хуа в Twitter.

Она повторила слова Си Цзиньпина о том, что “Китай всегда стоит на стороне мира, а основная позиция заключается в содействии мирным переговорам”.

В МИД Китая не уточнили, достигли ли стороны каких-то конкретных договоренностей. Однако, по словам помощницы главы МИД, Китай будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь “по мере своих возможностей”.

В среду, 26 апреля, состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином. Глава украинского государства выразил надежду, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития двусторонних отношений.

Источник: The Guardian
Война в Украине, Владимир Зеленский, Китай, Сі Цзіньпін, Україна
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