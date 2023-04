Для обсуждения политического урегулирования войны: КНР направит в Украину спецпредставителя

В Китае раскрыли некоторые детали телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином.

В частности, известно, что Пекин решил направить спецпредставителя в Украину для урегулирования “кризиса”. Об этом заявила помощница министра иностранных дел Китая Хуа Чунинг.

Она также заявила, что Китай “не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более не будет использовать ситуацию для собственной выгоды”.

— Китай последователен и четкий в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной. Обе стороны должны продолжать традиции взаимного уважения и искренности и продвигать вперед китайско-украинское стратегическое партнерство, — написала Хуа в Twitter.

