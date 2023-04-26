Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомив президент України у соцмережі Twitter.

За його словами, між ним та китайським лідером відбулася довга та змістовна телефонна розмова.

— Вірю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин, – написав президент.

I had a long and meaningful phone call with President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine’s ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

Помічниця міністра закордонних справ КНР повідомила, що розмова Сі із Зеленським відбулась за ініціативи української сторони.

President Xi Jinping just spoke to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy on the phone. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 26, 2023

Посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев помер 14 лютого 2021 року. Після цього Київ ще не призначав нового посла у Пекіні.

Наприкінці березня повідомлялося, що у Китаї не виключають можливості зустрічі або телефонної розмови між Зеленським та Сі.

Володимир Зеленський також запрошував Сі Цзіньпіна відвідати Україну, оскільки вони не контактували з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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