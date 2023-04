Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомив президент України у соцмережі Twitter.

За його словами, між ним та китайським лідером відбулася довга та змістовна телефонна розмова.

I had a long and meaningful phone call with President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine’s ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023