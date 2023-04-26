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Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Довга та змістовна розмова: Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном

Сі Цзіньпін і Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомив президент України у соцмережі Twitter.

За його словами, між ним та китайським лідером відбулася довга та змістовна телефонна розмова.

— Вірю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин, – написав президент.

Помічниця міністра закордонних справ КНР повідомила, що розмова Сі із Зеленським відбулась за ініціативи української сторони.

Посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев помер 14 лютого 2021 року. Після цього Київ ще не призначав нового посла у Пекіні.

Наприкінці березня повідомлялося, що у Китаї не виключають можливості зустрічі або телефонної розмови між Зеленським та Сі.

Володимир Зеленський також запрошував Сі Цзіньпіна відвідати Україну, оскільки вони не контактували з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Китай, Сі Цзіньпін, Україна
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