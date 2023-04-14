Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Температура превысит норму: синоптики дали прогноз погоды на апрель
Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Позиция и действия Китая относительно войны в Украине будут решающими для отношений между Пекином и Европой — Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Позиция и действия Китая относительно войны России против Украины – один из факторов, которые будут определяющими для дальнейших отношений между Пекином и Европой.

Об этом в письменной речи заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Он отметил, что война РФ против Украины является для Евросоюза огромным вызовом по безопасности, а также напомнил, что российскую агрессию, которая серьезно подорвала международный порядок – осудила 141 страна-член ООН.

— Я не собираюсь поучать Китай или давать советы – так как уважаю независимость и суверенитет Китая. Впрочем, должен сказать по-дружески: для ЕС будет крайне сложно, если вообще возможно, поддерживать с Китаем доверительные отношения (чего я бы хотел), если Китай не поспособствует поиску политического решения (для завершения войны, – Ред.), которое бы основывалось на том, что Россия выходит с территории Украины, – подчеркнул Боррель.

Он отметил, что нейтралитет в условиях, когда происходит нарушение международного права, не вызывает доверия, и призвал лидера Китая Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставить более существенную гуманитарную помощь для украинцев, которые страдают из-за войны.

Читайте также
Когда условия и время будут подходящими: Си Цзиньпин выразил готовность встретиться с Зеленским
Зеленський, Сі Цзіньпінь

Боррель также напомнил, что РФ, пообещав рядом с Китаем не разворачивать ядерное оружие вне своего государства, объявила, что сделает это в Беларуси.

— Мы будем очень внимательны к любым шагам, которые будет делать Китай, чтобы наконец-то заставить руководство РФ прислушаться к здравому смыслу. Как постоянный член Совбеза ООН, Китай имеет большую ответственность. Мы надеемся, что Пекин окажет свое влияние, как уже сделал это, в частности, на Ближнем Востоке, способствовав восстановлению дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, – отметил главный дипломат ЕС.

Боррель подчеркнул, что “Европа защищает Украину и готовится однажды принять ее в свою семью”.

В конце речи он подчеркивает, что перед ЕС и Китаем стоит вызов, как наладить конструктивные отношения, несмотря на все разногласия, поскольку это в интересах обеих сторон и всего мира.

Война в Украине, Жозеп Боррель, Сі Цзіньпін
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сколько продлится передача госимущества Киево-Печерской лавры — ответ Минкульта
лавра Київ
Очень осторожная цифра: мэр Мариуполя озвучил предварительные данные о погибших
Маріуполь
Китай заявил, что не передает оружие ни одной из сторон войны в Украине
Всекитайські збори народних представників
У врага нет ничего святого – Игнат об угрозе обстрелов РФ на Пасху
Російський винищувач Су-35
Самая тяжелая зима позади: в Украине официально завершился отопительный сезон
Опалення
Видео
Скандальные истории с оскорблением военных — что скрывается за неуважением к ВСУ

Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

Маргарита Верещагина
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Позиция и действия Китая относительно войны в Украине будут решающими для отношений между Пекином и Европой — Боррель
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Позиция и действия Китая относительно войны в Украине будут решающими для отношений между Пекином и Европой — Боррель
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь