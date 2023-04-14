Позиция и действия Китая относительно войны в Украине будут решающими для отношений между Пекином и Европой — Боррель

Позиция и действия Китая относительно войны России против Украины – один из факторов, которые будут определяющими для дальнейших отношений между Пекином и Европой.

Об этом в письменной речи заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Он отметил, что война РФ против Украины является для Евросоюза огромным вызовом по безопасности, а также напомнил, что российскую агрессию, которая серьезно подорвала международный порядок – осудила 141 страна-член ООН.

— Я не собираюсь поучать Китай или давать советы – так как уважаю независимость и суверенитет Китая. Впрочем, должен сказать по-дружески: для ЕС будет крайне сложно, если вообще возможно, поддерживать с Китаем доверительные отношения (чего я бы хотел), если Китай не поспособствует поиску политического решения (для завершения войны, – Ред.), которое бы основывалось на том, что Россия выходит с территории Украины, – подчеркнул Боррель.

Он отметил, что нейтралитет в условиях, когда происходит нарушение международного права, не вызывает доверия, и призвал лидера Китая Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставить более существенную гуманитарную помощь для украинцев, которые страдают из-за войны.

Боррель также напомнил, что РФ, пообещав рядом с Китаем не разворачивать ядерное оружие вне своего государства, объявила, что сделает это в Беларуси.

— Мы будем очень внимательны к любым шагам, которые будет делать Китай, чтобы наконец-то заставить руководство РФ прислушаться к здравому смыслу. Как постоянный член Совбеза ООН, Китай имеет большую ответственность. Мы надеемся, что Пекин окажет свое влияние, как уже сделал это, в частности, на Ближнем Востоке, способствовав восстановлению дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, – отметил главный дипломат ЕС.

Боррель подчеркнул, что “Европа защищает Украину и готовится однажды принять ее в свою семью”.

В конце речи он подчеркивает, что перед ЕС и Китаем стоит вызов, как наладить конструктивные отношения, несмотря на все разногласия, поскольку это в интересах обеих сторон и всего мира.

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