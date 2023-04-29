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Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Верят в победу Украины: Зеленский встретился с руководством и инвесторами Horizon Capital

зустріч Зеленського з Horizon Capital
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главным исполнительным директором инвестиционной компании Horizon Capital Еленой Кошарной и международными инвесторами из восьми стран: США, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Дании, а также двух международных организаций.

Представители Horizon Capital объявили о привлечении в их новый фонд Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV) $254 млн, из которого будут проинвестированы украинские компании.

Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в инвестициях и сотрудничестве, которые будут способствовать развитию украинской экономики и промышленности, модернизации и прогрессу новых технологий. Среди приоритетных направлений он назвал развитие ІТ-сектора и энергетики, аграрного бизнеса и тому подобное.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, этот фонд — яркий сигнал того, что глобальный бизнес и инвесторы верят в победу Украины.

Елена Кошарная отметила, что Horizon Capital не будет медлить с направлением средств тем представителям украинского бизнеса, которые нуждаются в поддержке и инвестициях.

— Мы планируем первые инвестиции через 30 дней. Мы не будем ждать и терять время. Мы понимаем, что именно сейчас украинские предприниматели нуждаются в капитале, — сказала Кошарна.

Представители инвесторов выразили готовность поддерживать Украину, среди прочего и частный сектор экономики страны. Они уверены, что инвестиции будут способствовать не только росту украинской экономики, но и станут основой ее успешного будущего.

Horizon Capital — ведущая инвестиционная компания в Центрально-Восточной Европе, которая управляет активами в объеме $1,4 млрд, в том числе привлеченными более $700 млн капитала для поддержки предпринимателей-визионеров из Украины и Молдовы в течение последних пяти лет. Совокупный капитал инвесторов фондов превышает $630 млрд.

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Источник: Офис президента
Інвестори, Владимир Зеленский, Офис президента
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