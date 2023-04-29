Вірять у перемогу України: Зеленський зустрівся з керівництвом та інвесторами Horizon Capital

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із головним виконавчим директором інвестиційної компанії Horizon Capital Оленою Кошарною та міжнародними інвесторами із восьми країн: США, Німеччини, Нідерландів, Франції, Фінляндії, Швеції, Швейцарії, Данії, а також двох міжнародних організацій.

Представники Horizon Capital оголосили про залучення в їхній новий фонд Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV) $254 млн, із якого будуть проінвестовані українські компанії.

Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена в інвестиціях і співпраці, які сприятимуть розвитку української економіки і промисловості, модернізації та прогресу нових технологій. Серед пріоритетних напрямів він назвав розвиток ІТ-сектору й енергетики, аграрного бізнесу тощо.

За словами заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми, цей фонд – яскравий сигнал того, що глобальний бізнес та інвестори вірять у перемогу України.

Олена Кошарна наголосила, що Horizon Capital не зволікатиме зі спрямуванням коштів тим представникам українського бізнесу, які потребують підтримки та інвестицій.

– Ми плануємо перші інвестиції через 30 днів. Ми не будемо чекати й гаяти час. Ми розуміємо, що саме зараз українські підприємці потребують капіталу, – сказала Олена Кошарна.

Представники інвесторів висловили готовність підтримувати Україну, зокрема приватний сектор економіки країни. Вони впевнені, що інвестиції сприятимуть не лише зростанню української економіки, а й стануть основою її успішного майбутнього.

Horizon Capital – провідна інвестиційна компанія у Центрально-Східній Європі, яка керує активами в обсязі $1,4 млрд, зокрема залученими понад $700 млн капіталу для підтримки підприємців-візіонерів з України та Молдови протягом останніх п’яти років. Сукупний капітал інвесторів фондів перевищує $630 млрд.

Джерело : Офіс президента

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