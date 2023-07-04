Координація на шляху до НАТО: про що Зеленський говорив із прем’єром Швеції

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном подякував за результативне піврічне головування країни в Раді Євросоюзу та активну участь у підготовці двох санкційних пакетів проти Росії.

Також, за словами глави держави, вони обговорили з Крістерссоном ситуацію на полі бою, останні події в РФ і темпи реалізації попередніх домовленостей щодо оборонної підтримки від Швеції, зокрема щодо посилення протиповітряної оборони.

– Домовилися скоординувати зусилля для наближення членства України та Швеції в НАТО, – наголосив Зеленський.

У травні 2022 року Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Туреччина та Угорщина – єдині країни НАТО, які поки не ратифікували заявку Швеції.

Джерело : Офіс президента

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