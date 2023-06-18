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Вступление Швеции в НАТО. Турция призвала Стокгольм выполнить обязательства

Вступление Швеции в НАТО. Турция призвала Стокгольм выполнить обязательства

Министр обороны Турции Яшар Гюлер подчеркнул важность выполнения Швецией своих обязательств для достижения членства в НАТО.

Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

— На наших двусторонних встречах мы заявили нашим союзникам, что Швеция может стать членом НАТО, как и Финляндия, если выполнит свои обязательства, зафиксированные в трехстороннем меморандуме, — сказал он.

Турция и Венгрия являются единственными странами НАТО, которые пока не ратифицировали заявку Швеции.

В мае 2022 года Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО.

Турция ратифицировала заявку Финляндии после того, как Хельсинки выполнили пункты трехстороннего соглашения, которое обязывает страны активизировать борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК). Турция, США, ЕС, Австралия и Канада считают РПК террористической организацией.

Турция призывает Стокгольм прекратить деятельность РПК, митинги и усилия по сбору средств. Кроме того, Анкара требует от Швеции экстрадиции членов РПК.

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Ллойд Остін

Источник: Hürriyet Daily News

НАТО, Туреччина, Швеция
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