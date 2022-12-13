Одно из требований к кандидатству в ЕС выполнено: Рада приняла закон о нацменьшинствах
Народные депутаты приняли в целом законопроект №8224 о национальных меньшинствах (сообществах) Украины, который является одним из требований Брюсселя для вступления в Европейский Союз.
Как сообщил в своем Telegram-канале нардеп от фракции Слуга народа Ярослав Железняк, 324 парламентария проголосовали “за” принятие документа.
— Одно из главных требований к кандидатству Украины в ЕС выполнено, — прокомментировал решение ВРУ Железняк.
В пояснительной записке к закону говорится о закреплении в законах Украины определения “национальных меньшинств (сообществ)”, а также их права, свободы и обязанности, вместе с особенностями соответствующей государственной политики.
В частности, впервые на уровне законодательства были закреплены полномочия центрального органа исполнительной власти, осуществляющего госполитику в сфере защиты прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам).
Проект закона также предусматривает создание консультативно-совещательных органов при органах исполнительной власти разных уровней, а также центров национальностей в областных центрах или определенных населенных пунктах. Отдельно регламентируется вопрос международного сотрудничества и зарубежных связей национальных меньшинств (сообществ).
Законопроект о национальных меньшинствах был одним из требований Еврокомиссии, который должен был подтвердить движение Украины в Евросоюз.