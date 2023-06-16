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Политика
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Закон о нацменьшинствах: Стефанишина объяснила, какой будет реакция Украины на выводы Венецианской комиссии

Ольга Стефанішина
Фото: УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что выводы Венецианской комиссии относительно Закона о нацменьшинствах имеют рекомендательный характер.

Об этом она заявила в эфире телемарафона Єдині новини, отвечая на вопрос ведущего ICTV Вадима Карпьяка.

— Это рекомендация, они имеют рекомендательный характер. И очевидно, что оцениваться политически их имплементация будет уже в октябре, когда мы будем говорить об открытии переговоров с ЕС. И я очень сомневаюсь, что кто-либо из лидеров Европы будет готов просить Украину урегулировать вопрос прав русскоязычного меньшинства, — подчеркнула она.

Стефанишина также обратила внимание на то, что такого понятия, как организованное русскоязычное меньшинство, нет нигде, поэтому, говоря об этом законе, надо осознавать, что речь идет прежде всего о населении, которое проживает компактно и имеет специфическое этническое происхождение.

— С точки зрения российской гибридной пропаганды речь идет не о российских меньшинствах, а о “русскоязычном населении”. Поэтому будем надеяться, что Еврокомиссия признает РФ спонсором терроризма и подрывающей демократию и основные принципы верховенства права, а не будет заставлять Украину закрывать глаза на войну и делать вид, что РФ наш друг, — объяснила она.

В то же время Стефанишина отметила, что в целом выводы Венецианской комиссии не удивили, поскольку ее “эксперты руководствовались только буквой стандартов, каких-то правил, не принимая во внимание контекст”.

— Мы знали, что такие позиции будут иметь место, и более того, когда мы голосовали за другое законодательство по медиа, там также были определенные ограничения по русскоязычному контенту…Украинцы знают контекст лучше всех и не принимали это близко к сердцу, поэтому сконцентрировались на рекомендациях, касающихся непосредственно закона о нацменьшинствах и того, что связано с евроинтеграционным курсом, — добавила дипломат.

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Два дня назад Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть или уточнить ряд положений закона О национальных меньшинствах. В частности, не принимая во внимание ситуацию с войной, там заявили, что Украина не может наказывать за пропаганду и популяризацию государства-агрессора.

Война в Украине, Ольга Стефанишина, Російська мова, Украина-ЕС, Україна-Росія
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