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Крок до євроінтеграції: Рада ухвалила новий законопроєкт про нацменшини

Крок до євроінтеграції: Рада ухвалила новий законопроєкт про нацменшини

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №9610 про національні меншини. Його ухвалення було однією з вимог для початку переговорів про членство України в Євросоюзі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За ухвалення закону проголосувало 318 парламентарів, проти не проголосував ніхто, однак троє нардепів утрималися.

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Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що законопроєкт:

  • визначає, хто такі національні меншини;
  • дозволяє використання мов нацменшин у рекламі та під час різних заходів, а також під час надання допомоги;
  • розроблятиме методологію використання мов нацменшин у певних регіонах;
  • уточнює порядок визначення населених пунктів, у яких більшість – це нацменшини.
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Нагадаємо, що 13 грудня 2022 року народні депутати проголосували в цілому законопроєкт № 8224 про національні меншини (спільноти) України. У документі вперше на рівні законодавства закріпили повноваження центрального органу виконавчої влади, що здійснює держполітику у сфері захисту прав і свобод осіб, що належать до національних меншин (спільнот).

Фото: Ярослав Железняк/pixabay

Верховна Рада, Україна-ЄС
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