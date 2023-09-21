Крок до євроінтеграції: Рада ухвалила новий законопроєкт про нацменшини
Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №9610 про національні меншини. Його ухвалення було однією з вимог для початку переговорів про членство України в Євросоюзі.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За ухвалення закону проголосувало 318 парламентарів, проти не проголосував ніхто, однак троє нардепів утрималися.
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що законопроєкт:
- визначає, хто такі національні меншини;
- дозволяє використання мов нацменшин у рекламі та під час різних заходів, а також під час надання допомоги;
- розроблятиме методологію використання мов нацменшин у певних регіонах;
- уточнює порядок визначення населених пунктів, у яких більшість – це нацменшини.
Нагадаємо, що 13 грудня 2022 року народні депутати проголосували в цілому законопроєкт № 8224 про національні меншини (спільноти) України. У документі вперше на рівні законодавства закріпили повноваження центрального органу виконавчої влади, що здійснює держполітику у сфері захисту прав і свобод осіб, що належать до національних меншин (спільнот).
Фото: Ярослав Железняк/pixabay
Завантаження
Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко