Зеленский определил 5 шагов для усиления позиций Украины и ЕС в давлении на РФ

Выездное заседание министров иностранных дел стран-членов ЕС в Киеве — это не только весомое проявление солидарности с Украиной, но и новый шаг на усиление Европы, что добавляет ей лидерства и инициативы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления.

— Нужны постоянно новые оборонные и дипломатические, политические и интеграционные, экономические и санкционные шаги, которые будут делать сильнее наши общие позиции. Чем больше будет нашей активности, нашего лидерства, наших инициатив, тем меньше будет шансов у России на адаптацию к нашему совместному давлению, — подчеркнул глава государства.

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Зеленский выделил среди таких шагов пять главных:

активность в оборонной поддержке Украины (поставки оружия, снарядов, расширение спектра подготовки украинских воинов и увеличение совместных производственных мощностей ОПК); привлечение как можно большего количества мировых лидеров и государств к реализации Формулы мира; присоединение еще семи стран ЕС к гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО; активизация работы по новому санкционному пакету Евросоюза против России и расширение санкций против Ирана; начало уже в этом году переговоров о членстве Украины в ЕС, утверждение его институтами финансового инструмента для Киева — Ukraine Facility, а также ускорение работы по направлению замороженных российских активов на восстановление Украины.

— Я уверен, что Украина и весь свободный мир способны победить в этом противостоянии. Но наша с вами победа напрямую зависит от нашего с вами сотрудничества: чем больше будет наших с вами сильных и принципиальных шагов, тем быстрее закончится эта война, — подытожил президент.

Среди главных тем встречи глав МИД стран Евросоюза: интеграция Украины в ЕС, демонстрация поддержки со стороны Европы, подведение итогов предоставления Западом военной помощи и усиление санкций против РФ.

Источник : Офис президента

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