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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

На той час Росія буде вже знищена: Данілов про можливість нападу РФ на НАТО

Олексій Данілов - секретар РНБО
Фото: УНІАН

Автори скандальної статті німецької газети Bild про ймовірність нападу Росії на країни Північноатлантичного альянсу у 2025 році можуть мати рацію.

Водночас члени НАТО мають можливість запобігти цій загрозі, якщо вони продовжать посилено допомагати Україні на полі бою з окупантами.

Так вважає секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Зараз дивляться

— Як то кажуть, у світі все може статися. Однак я думаю, що на той час Росія буде вже знищена, якщо наші друзі та партнери займатимуть максимально активну позицію допомоги нам саме із сучасною зброєю ураження, — наголосив він.

Данілов додав, що Україна продовжує протистояти агресії диктаторського режиму, чиї апетити не обмежені лише нашою країною.

— Тому якщо деякі держави просто спостерігатимуть “з-за кута”, чим усе закінчиться, то, ще раз повторю, все може статися, хоча я в це не вірю. Я вірю, що ми переможемо, хоч буде складно, — резюмував політик.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що найближчими роками Росія може становити серйозну загрозу для східного флангу країн НАТО.

Здатність запобігти новим військовим амбіціям Москви цілком залежить від того, як західні держави продовжать гуртуватися навколо України, надаючи їй військову та фінансову підтримку.

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Джерело: 24 канал
Олексій Данілов, РНБО, Росія-НАТО
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