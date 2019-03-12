Укрзализныця с 30 марта запускает между Киевом и Мариуполем ночной экспресс, который будет преодолевать расстояние на два часа быстрее.

Сейчас поезда находятся в пути по этому маршруту более 17 часов.

Поезд №10/9 Киев-Мариуполь будет состоять из 10 модернизированных вагонов и курсировать через день.

Он будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19.03 и прибывать на конечную станцию ​​в 09.47.

Из Мариуполя отправление в 16.30 и прибытие в Киев в 07.14.

Поезд будет останавливаться на станциях Днепр-Главный, Запорожье-1, Камыш-Заря и Волноваха.

Читайте: В 2019 году Чехия планирует запустить поезд во Львов

Общее время в пути в направлении Мариуполя 14 часов 47 минут, в направлении Киева – 14 часов 44 минуты.

Продажа билетов на ночной экспресс уже открыта.

Ранее Укрзализныця анонсировала запуск нового поезда в Берлин (Германия).

Источник: Укрзалізниця

Фото: Євген Кравцов