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На дві години швидше: Укрзалізниця запускає експрес з Києва до Маріуполя

Укрзалізниця з 30 березня запускає між Києвом та Маріуполем нічний експрес, що долатиме відстань на дві години швидше.

Укрзалізниця

Наразі поїзди перебувають у дорозі за цим маршрутом більше 17 годин.

Поїзд №10/9 Київ-Маріуполь складатиметься з 10 модернізованих вагонів і курсуватиме через день.

Він вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський о 19.03 та прибуватиме на кінцеву станцію о 09.47.

З Маріуполя відправлення о 16.30 і прибуття до Києва о 07.14.

Поїзд зупинятиметься на станціях Дніпро-Головний, Запоріжжя-1, Комиш-Зоря та Волноваха.

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Загальний час у дорозі у напрямку Маріуполя 14 годин 47 хвилин, у напрямку Києва – 14 годин 44 хвилини.

Продаж квитків на нічний експрес вже відкрито.

Раніше Укрзалізниця анонсувала запуск нового поїзда до Берліну (Німеччина).

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Євген Кравцов

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