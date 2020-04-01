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Факти / Україна / Суспільство

58% українців згодні на комендантську годину, якщо буде надзвичайний стан

Більшість українців (83% респондентів) не проти можливої заборони масових заходів, страйків та мітингів, якщо в Україні запровадять надзвичайний стан, свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг.

Ще 71% підтримує можливе обмеження в’їзду та виїзду в окремі міста та області, 65% – обмеження руху транспортних засобів та їх огляд.

Окрім того, не проти оголошення комендантської години в містах 58%.

Водночас абсолютна більшість (80%) проти можливого надання державі права примусово вилучати майно в умовах надзвичайного стану, за – лише 14%.

Висловилися опитані й щодо штрафів за порушення карантину: 74% – за і 19% – проти.

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А заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом, 58% опитаних вважають оптимальними, ще 28% – що вони занадто м’які. Жорсткими їх називають 6% респондентів.

Що думають українці про повернення наших громадян після закриття кордону:

  • 34% – треба повертати усіх додому;
  • 24% – повертати, але вибірково;
  • 34% – не потрібно нікого повертати.

Соціологічна група Рейтинг 25-27 березня та 28-30 березня провела опитування 1 тис. респондентів віком від 18 років у формі телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%.

Факти ICTV розповідали, чим відрізняється надзвичайна ситуація від надзвичайного стану.

Джерело: Рейтинг

Фото: Dreamstime

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