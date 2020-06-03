У Генштабі пояснили, за яких умов юнакам надається відстрочка від призову на строкову службу до лав ЗСУ.

Зокрема, згідно зі статтею 17 закону Про військовий обов’язок і військову службу, відстрочка надається на весь період навчання юнакам, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та ПТУ з денною формою, проте лише до досягнення 21-річного віку;

у закладах фахової передвищої освіти з денною формою, зокрема під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти (денна форма), зокрема під час здобуття наступного ступеня освіти;

у закладах середньої або вищої духовної освіти – також з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

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Окрім цього, Генеральниий штаб Збройних сил України рекомендував головам обласних та Київської міської призовних комісій надавати відстрочки від призову юнакам, які влітку 2020 року вступають до ВНЗ, а також тим, кому 18-19 років.

Водночас хлопці до 20 років можуть піти служити, якщо звернуться до військкомату з письмовою заявою.

Указом президента Володимира Зеленського від 23 березня черговий весняний призов 2020 перенесено з квітня-червня на травень-липень.

Кожного призовника тестуватимуть на Covid-19, потім вони пройдуть обов’язкову 14-денну обсервацію.

Всіх військовослужбовців строкової служби забезпечать засобами захисту.

Відправка строковиків до армії запланована на 15 червня – кінець липня, але це залежатиме від ситуації з карантином.