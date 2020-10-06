У Дніпрі вишам радять перейти на дистанційне навчання

Заступник міської голови Дніпра Михайло Лисенко звернувся до Міністерства освіти України та уповноважених обласних чиновників, аби ті змінили формат навчання у Дніпрі на дистанційний. Нині студенти відвідують заняття у звичайному режимі, попри коронавірусну хворобу.

Лисенко запевняє, що студенти ведуть активне соціальне життя, приїздять з червоних і помаранчевих зон на навчання, поширюючи вірус.

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– Основне джерело розповсюдження коронавірусу зараз – це студенти, а розсадники інфекції – гуртожитки, – переконаний Михайло Лисенко.

5 жовтня спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня ухвалила зміни до карантинних обмежень у Дніпрі.

Тепер транспорт буде перевозити людей тільки, якщо є вільні сидячі місця. Пасажири обов’язково мають бути у масках. Також заборонені масові заходи більш ніж на 220 осіб. Спортивні зали працюють, на одну людину – 10 кв.м в приміщенні.

Коронавірус в Україні та як зараз вчаться в університетах Європи

Нині в Україні станом на 6 жовтня зафіксували 4 348 випадки коронавірусу. У Дніпрі за весь час пандемії зафіксували 4 917 випадків хвороби. Одужало 2 900 пацієнтів, померло – 98.

Європейські країни вже звикли до дистанційного навчання. В університетах Польщі, Чехії, Італії, Німеччини навчання проходить саме у такому форматі зі своїми особливостями. У декількох університетах Європи студентів відправили на самоізоляцію після масових спалахів Covid-19. Чиновники нарікають на масові вечірки, в яких брали учать студенти.

Джерело: Дніпровська міська рада