Дві школи Києва перевели на дистанційне навчання через Сovid-19 у вчителів

Через коронавірус у Києві на дистанційне навчання було переведено дві загальноосвітні школи.

Також на тимчасовий карантин було зачинено чотири дитячих садочки у Деснянському, Дніпровському, Оболонському районах Печерському районах.

Про це під час брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко.

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– Дві столичних школи переведені на дистанційне навчання через захворювання вчителів. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів. Там виявили інфікованих учнів.

Мер столиці звернувся до батьків школярів та вихованців дитсадків та закликав їх не відпускати дітей, якщо з’явилися симптоми ГРВІ.

Кличко також зазначив, що Київ збільшив фінансування витрат на закупівлю необхідних засобів для шкіл на 30 млн гривень.

Коронавірус у Києві

Станом на ранок 4 вересня статистика коронавірусу у Києві зафіксувала 319 нових випадків.

Загалом діагноз Covid-19 підтвердився у 14 477 осіб.

Київ залишається у трійці антилідерів за поширенням коронавірусу в Україні та перебуває у жовтій зоні епідемічної небезпеки.