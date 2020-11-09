Жорсткий карантин вихідного дня в Україні планують ввести уже з суботи, 14 листопада.

Для стримання поширення коронавірусу МОЗ пропонує з 00.00 суботи до 00.00 понеділка: закривати усі торгово-розважальні центри, заборонити у ці дня будь-які розважальні заходи.

Кафе та ресторани зможуть обслуговувати клієнтів тільки на виніс.

Що працюватиме у вихідні:

продуктові магазини;

аптеки та ветеринарні аптеки;

громадський транспорт;

АЗС.

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Президент Володимир Зеленський вважає, що карантин вихідного дня протягом кількох тижнів допоможе уникнути жорсткого локдауну та виграти час, щоб підготувати додаткові ліжка для хворих.

Хто проти карантину вихідного дня

У Міністерстві культури та інформаційної політики виступили проти ініціативи МОЗ щодо карантину вихідного дня.

Глава Мінкульту Олександр Ткаченко попередив про можливі негативні наслідки для сфери культури та креативних індустрій.

На його думку, сотні тисяч працівників можуть втратити роботу, водночас такі обмеження на загальній статистиці коронавірусу не позначиться, оскільки заклади культури не є епіцентром для розповсюдження інфекції.

Ткаченко наголосив, що там регулюється розсадка людей, контролюється масковий режим, проводиться температурний скрингінг, а дезінфікуючі засоби завжди в доступі.

– Заборона призведе до зменшення і без того критичних доходів ще додатково на 50% і більше, – попередив міністр, додавши, що у цей складний період українці також втратять можливіть для емоційного розвантаження.