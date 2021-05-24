Продавали оружие стране-агрессору: СБУ разоблачила преступную банду — ФОТО

СБУ в Харьковской области разоблачила международную преступную группировку, которая продавала оружие стране агрессору.

Крупные партии оружия отправлялись в Российскую Федерацию мимо таможенного контроля, а скупали ее злоумышленники на вторичном рынке.

Затем посредник на территории России перепродавал комплектующие вооружения для авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ.

Участниками группы были жители разных областей, в частности Харьковской, Киевской и Сумской, отмечает СБУ.

Также отмечается, что служба безопасности предупредила очередную попытку переправить в Россию партию военной продукции на сумму более $100 тыс.

Правоохранители провели уже 16 обысков и изъяли различные комплектующие к военной технике, штампы для подделки технической документации, а также фиктивные печати, документы и чеки.

Сейчас по уведомлению участников группы о подозрении по ч. 1 ст. 333 о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Продавали боеприпасы из зоны ООС

Банда преступников из Днепропетровской области 2020-2021 годов незаконно вывозила с территории проведения Операции объединенных сил вооружение и перепродавала в соседней Запорожской области.

Участникам банды объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК о сбыте огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.