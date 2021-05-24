Продавали зброю країні-агресору: СБУ викрила злочинну банду – ФОТО

СБУ на Харківщині викрила міжнародне злочинне угруповання, яке продавало зброю країні агресору.

Великі партії зброї відправлялись до Російської Федерації поза митним контролем, а скуповували її зловмисники на вторинному ринку.

Потім посередник на території Росії перепродавав комплектуючі озброєння для авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ.

Учасниками групи були мешканці різних областей, зокрема Харківської, Київської та Сумської, зазначає СБУ.

Також зазначається, що служба безпеки попередила чергову спробу переправити до Росії партію військової продукції на суму понад $100 тис.

Правоохоронці провели вже 16 обшуків та вилучили різноманітні комплектуючі до військової техніки, штампи для підроблення технічної документації, а також фіктивні печатки, документи та чеки.

Наразі щодо повідомлення учасникам групи про підозру за ч. 1 ст. 333 про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Продавали боєприпаси із зони ООС

Банда злочинців із Дніпропетровської області 2020-2021 років незаконно вивозила з території проведення Операції об’єднаних сил озброєння та перепродавала у сусідній Запорізькій області.

Учасникам банди оголошено підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ про збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.