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Ущерб на полмиллиона гривен: СБУ разоблачила чиновника на хищении комплектующих к оружию

СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна на хищении комплектующих к оружию.

Экс-заместитель гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы, имя которого не уточняется, присваивал и продавал оптические прицелы.

Комплектующие отправляли якобы на ремонт. Но в действительности — продавали.

Из-за этого государство потеряло полмиллиона гривен. Организатору схемы грозит до пяти лет тюрьмы.

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Взяточничество в Сумской области

Служба безопасности Украины разоблачила на коррупционной схеме АО Сумыоблэнерго. Руководство компании незаконно вывело из активов 80 млн грн.

Администрация должна была провести ремонтные работы энергетической системы региона. Для этого подготовили всю необходимую документацию.

Оказалось, что на самом деле было проведено только 40% запланированных работ. Однако средства за их выполнение в полном объеме перечислили на счета связанных структур.

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