Укрзализныця запускает поезд из Черкасс во Львов — дата

Укрзализныця восстанавливает железнодорожное сообщение Черкассы-Львов с 1 июля 2021 года. Поезд № 95/96 Тясмин будет курсировать через день.

Так, поезд будет отправляться из Черкасс по нечетным числам (кроме 31-го), а со Львова — по четным.

Железнодорожный транспорт будет отправляться из Черкасс в 19.46, а прибывать во Львов — в 10.37;

В свою очередь отправление со Львова будет проходить со 2 июля в 14.30, а прибытие — в 06.35.

Как отметили в Укрзализныце, по докарантинном расписанию поезд прибывал в Черкассы около 04.00.

Запуск дополнительных поездов на море

В июне Укрзализныця назначила дополнительные поезда в курортные города Бердянск, Геническ и Одесса.

Всего в первом месяце лета будут курсировать 11 дополнительных рейсов.