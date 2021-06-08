Укрзалізниця запускає поїзд із Черкас до Львова – дата

Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення Черкаси-Львів із 1 липня 2021 року. Поїзд № 95/96 Тясмин курсуватиме через день.

Так, поїзд вирушатиме з Черкас по непарних числах (окрім 31-го), а зі Львова – по парних.

Залізничний транспорт відправлятиметься із Черкас о 19.46, а прибуватиме до Львова – о 10.37;

Натомість відправлення зі Львова відбуватиметься з 2 липня о 14.30, а прибуття – о 06.35.

Як зазначили в Укрзалізниці, за докарантинним розкладом поїзд прибував до Черкас близько 04.00.

Запуск додаткових поїздів на море

У червні Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до курортних міст Бердянськ, Генічеськ та Одеса.

Загалом в першому місяці літа курсуватимуть 11 додаткових рейсів.