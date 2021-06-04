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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Укрзалізниця запустить додаткові потяги на море (СПИСОК)

колії, поїзд

У червні Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до курортних міст Бердянськ, Генічеськ та Одеса.

Загалом в першому місяці літа курсуватимуть 11 додаткових рейсів.

Поїзди до Бердянська

  • №472/471 Дніпро – Бердянськ (з 10 червня);
  • №552/551 Кривий Ріг – Бердянськ (з 10 червня);
  • №261/262 Харків – Бердянськ (з 11 червня);
  • №86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка до Бердянська (з 11 червня).
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Поїзди до Генічеська

  • №204/190 Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ (з 3 червня);
  • №282/281 Хмельницький – Генічеськ (з 4 червня);
  • №280/279 Жмеринка – Генічеськ (з 5 червня);
  • №231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ (з 5 червня).

Поїзди до Одеси

  • №269/270 Лисичанськ – Одеса (з 3 червня);
  • №213/214 Суми – Одеса (з 15 червня);
  • №204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса (з 17 червня).

Відпочинок на морі в Україні: якою буде погода влітку

Курортний сезон розпочався, тому планувати відпочинок на побережжі Азовського та Чорного моря потрібно вже зараз.

Якою буде погода влітку на морі в Україні, Фактам ICTV розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За його прогнозами, літо і початок вересня на півдні України буде переважно неспекотним, подекуди з рясними дощами.

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