Укрзалізниця запустить додаткові потяги на море (СПИСОК)

У червні Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до курортних міст Бердянськ, Генічеськ та Одеса.
Загалом в першому місяці літа курсуватимуть 11 додаткових рейсів.
Поїзди до Бердянська
- №472/471 Дніпро – Бердянськ (з 10 червня);
- №552/551 Кривий Ріг – Бердянськ (з 10 червня);
- №261/262 Харків – Бердянськ (з 11 червня);
- №86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка до Бердянська (з 11 червня).
Поїзди до Генічеська
- №204/190 Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ (з 3 червня);
- №282/281 Хмельницький – Генічеськ (з 4 червня);
- №280/279 Жмеринка – Генічеськ (з 5 червня);
- №231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ (з 5 червня).
Поїзди до Одеси
- №269/270 Лисичанськ – Одеса (з 3 червня);
- №213/214 Суми – Одеса (з 15 червня);
- №204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса (з 17 червня).
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