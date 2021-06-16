Кабмин утвердил порядок проверки покупателей земли нотариусами

Через две недели, 1 июля, в Украине стартует рынок земли. Поэтому Кабмин на заседании утвердил правила проверки владельцев земельных участков.

В документе четко прописан алгоритм действий нотариуса, в частности то, каким образом они должны проверять владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения, чтобы избежать превышения лимитов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, проверка будет происходить в нескольких реестрах, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость процесса. Землю смогут покупать только физлица-украинцы в размере не более 100 га. Оплата будет проходить только в безналичной форме.

Также принятый Кабмином документ предусматривает, что при проверке нотариус должен установить личность покупателя земли, цель покупки, общую площадь земли в собственности, конечного бенефициарного владельца, наличие санкций в отношении покупателя и его связь с террористической деятельностью.

По итогам проверки нотариус обязан составить протокол со всей полученной информацией.

Рынок земли в Украине заработает с 1 июля 2021 года. Но до 1 января 2024 года он будет действовать только для физических лиц. Они смогут покупать сельскохозяйственные земли с ограничением до 100 га в одни руки.

У юридических лиц появится право покупать землю в собственность только с 2024 года.